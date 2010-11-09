У міліції кажуть, що вони не били Тягнибока і його людей

УМВС в Івано-Франківській області спростовує інформацію ВО "Свобода" про те, що міліціонери нібито побили кількох її активістів.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області.

«9 листопада більше двох сотень громадян, в основному, активістів та прихильників ВО "Свобода", намагалися юрбою увірватися у приміщення Івано-Франківської обласної держадміністрації у той час, коли там працювала обласна територіальна виборча комісія, – йдеться у повідомленні. - Невідомо, яку мету переслідували ці громадяни, очолювані головою ВО "Свобода" Олегом ТЯГНИБОКОМ, але таке "входження" у приміщення режимного об`єкту скоріше нагадувало своєрідний штурм. Відеокамери засобів масової інформації зафіксували пошкоджені вхідні двері і, власне, увесь перебіг подій, які відбувалися у холі на першому поверсі адмінбудівлі».

На думку міліції, «якщо ці громадяни сподівалися спровокувати неконтрольовану ситуацію, то їм таке ніяк не вдалося».

«Підсилена працівниками спецпідрозділу "Беркут" охорона не пропустила агресивно налаштованих людей і спонукала їх покинути приміщення, - йдеться у повідомленні. - Міліціонери діяли виключно у рамках своїх повноважень, хоча дії і поведінка "свободівців" були далекими від толерантних. Про це засвідчують пошкодження форменного одягу працівників міліції, нецензурна лайка на їхню адресу, одного з міліціонерів доставлено в лікарню».

УМВС в області спростовує інформацію прес-служби ВО "Свобода" про те, що міліціонери нібито побили кількох активістів цієї організації. «Якщо вважати постраждалими двох осіб, які першими з-поміж інших кинулися на штурм приміщення і наштовхнулися на працівників "Беркута", то це ніяк не співвідноситься з надуманою версією ВО "Свобода". Наголошуємо на тому, що у розпорядженні ЗМІ є відеозйомка події, на якій чітко видно, хто і як себе поводив», йдеться у повідомленні.