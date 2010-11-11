Янукович: на авантюрі, якщо щось виросте, – то якийсь там урод

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що українці не підтримуватимуть політиків, які будують свою діяльність на авантюрі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу на розширеній нараді з адміністративно-господарським активом Івано-Франківської області з питань розвитку регіону, яка проходить сьогодні у м. Калуш.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що готовий співпрацювати з керівниками на місцях, а також представниками будь-яких політичних сил, діяльність яких грунтується на розвитку економіки держави, вирішенні нагальних проблем громадян.

«Там, можливо, є якісь великі ідеологи, які хочуть на якихось розбіжностях грати і мутити, як кажуть, водичку. Я вам скажу: перспектива у них буде – куточок, знаєте, ми їх багато бачили за роки незалежності цих політиків. Вони відходять усі, і там у них таке місце, як кажуть, маргінали. Їм подобаються політичні спектаклі, але люди добре розуміють, що на авантюрі хліб не посієш. І на авантюрі, якщо щось виросте, – це виросте якийсь там урод», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас він підкреслив, що керівництво держави і український народ хочуть, щоб «у нас народжувалися красиві міста, селища, красива земля була». «Нам її треба вичищати. Хтось її забруднював, а ми будемо очищувати. У нас така доля – нашого покоління. Прийшов час. Нам треба брати на себе відповідальність і вирішувати питання, які випали на нашу долю», - також підкреслив глава держави.