Янукович зібрався до Куби

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ навесні 2011 року здійснить офіційний візит до Куби.

Про це йшлося сьогодні під час зустрічі віце-прем’єр-міністра України Віктора ТИХОНОВА з міністром закордонних справ Куби Бруно Родрігесом ПАРІЛЬЯ у Гавані, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра.

Також у ході зустрічі глава зовнішньополітичного відомства Куби висловив задоволення високим представництвом делегації України на Х засіданні Міжурядової українсько-кубинської комісії з торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва та заявив про пріоритетність для Куби розвитку відносин з нашою державою.

У свою чергу В.ТИХОНОВ наголосив, що уряд України налаштований активізувати співробітництво між нашими країнами у всіх сферах.

Окрема увага була присвячена активізації співробітництва у торговельно-економічній сфері та розвитку зв’язків у співпраці між регіонами України та Куби.