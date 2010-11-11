Результати виборів до Житомирської облради

До Житомирської обласної ради пройшли представники 12 політичних партій.

Про це сьогодні УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облради з посиланням на дані Житомирської обласної ТВК .

Зокрема, до нового складу Житомирської облради обрано кандидатів від Партії регіонів, ВО «Батьківщина», «Фронту Змін», Української народної партії, Народної партії, КПУ, СПУ, партії "Сильна Україна", Всеукраїнської чорнобильської народної партії «За добробут та соціальний захист народу», партії «Наша Україна», партії "Українська платформа" та Всеукраїнської партії духовності та патріотизму.

Найбільше у Житомирській облради депутатів від Партії регіонів - 42, від "Батьківщини" - 23, від Народної партії - 18. По 7 депутатів матимуть в облраді КПУ та «Фронт Змін».

У Житомирській облраді 112 депутатів, 60 з них було обрано за партійними списками, 60 – у мажоритарних округах.