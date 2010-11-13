У міліції розповіли, як Стогній зацідив Луценку в обличчя

Радник міністра внутрішніх справ України Костянтин СТОГНІЙ вдарив в обличчя екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКО після ток-шоу «Шустер live».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив директор Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України Дмитро АНДРЕЄВ.

За його словами, у першій частині «Шустер live» обговорювалося питання діяльності органів внутрішніх справ. За словами Д.АНДРЕЄВА, після закінчення першої частини програми радник міністра К.СТОГНІЙ і Михайло ГУЦАЛЮК, який у 2006 році перебував першим на квартирному обліку, але у 2009 році став 66-м, через зміну колишнім керівництвом МВС наказу щодо виділення житла працівникам міліції, обговорювали питання можливості відновлення у черзі.

"СТОГНІЙ з ГУЦАЛЮКОМ виходили зі студії Савіка ШУСТЕРА, і в момент, коли йшла розмова, як же можливо відновитися у цій черзі, колишній міністр внутрішніх справ пан ЛУЦЕНКО сказав, що квартиру можна отримати, якщо... ну, скажімо так, зробити... оральний контакт з міністром внутрішніх справ", - сказав Д.АНДРЕЄВ.

"Після цього СТОГНІЙ вдарив пана ЛУЦЕНКА в обличчя. Була потасовка. СТОГНІЙ попросив ЛУЦЕНКА, якщо в нього є якісь претензії, викликати міліцію для з’ясування цього інциденту. Але ЛУЦЕНКО відмовився це робити", - зазначив директор ДЗГ МВС.

При цьому він наголосив, що на сьогодні заяви з боку Ю.ЛУЦЕНКА до органів внутрішніх справ не надходило, "але такий інцидент мав місце".