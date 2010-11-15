Онук Бандери радить українцям думати більше про Межигір’я, а не про його діда

Родина провідника ОУН Степана Бандери вважає, що перепоховання його праху в Україні неможливе за чинної влади, яка “тримається на розколі суспільства”.

Таку позицію оприлюднив онук С.Бандери – Степан, повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.

“Перепоховання обов’язково відбудеться. Але не в найближчому майбутньому”, - заявив С.БАНДЕРА, який є громадянином Канади.

За його словами, “більшість членів родини БАНДЕР вирішила, що наразі зарано робити перепоховання їхнього визначного предка”. “Позиція родини така: перепоховання повинно сприяти консолідації українського суспільства, а не його розколу. Для цього потрібно проводити відповідні освітянські заходи. Але ми бачимо, хто сьогодні відповідає за освіту в начебто незалежній Україні, яка нібито навіть неспроможна написати свою власну історію без допомоги “старшого брата по великій вітчизні”, - сказав Степан БАНДЕРА-молодший.

Він також додав: “Я не уявляю – і це моя позиція – перепоховання можливим при сьогоднішній владі, яка так вдало тримається на розколі суспільства, адже розділеними легше керувати. Тим більше, що при цій владі все дозволено українофобам, які без страху нападають на свідому українську молодь навіть під час музичних фестивалів”.

Онук провідника ОУН порадив українцям “зараз думати більше про Межигір’я, а не Бандеру, аби їхнє життя покращилося вже сьогодні”.

Як повідомляв УНІАН, в Івано-Франківську представники місцевої інтелігенції створили комісію з перепоховання праху Степана Бандери на Прикарпатті.

Очолює комісію професор історії Роман ПЕТРІВ.

За його словами, таку ідею він виношував уже кілька місяців, бо вважає, що “герої України повинні лежати у рідній землі”, і сподівається на широку підтримку у світі, скрізь, “де тільки є українці”.

Зокрема, зараз розглядається кілька пропозицій щодо місця перепоховання – село Старий Угринів, де народився провідник ОУН і де діє історико-меморіальний музей, а також міста Калуш чи Івано-Франківськ.

С.Бандера похований у Мюнхені, на цвинтарі “Вальдфрідгоф”.