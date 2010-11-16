Катеринчук: у парламенті відбувається імітація обговорення

Те, що зараз відбувається у Верховній Раді України, є не обговоренням, а швидше імітацією обговорення проекту Податкового кодексу.

Таку думку кореспондентові УНІАН висловив заступник голови парламентського Комітету з питань податкової і митної політики Микола КАТЕРИНЧУК.

При цьому М.КАТЕРИНЧУК відзначив, що наявні проблеми в адмініструванні податків даним проектом Податкового кодексу не вирішуються. «Більше того, посилюються контрольно-фіскальні повноваження і можливості перевіряючих органів, і підприємець ставиться у заздалегідь невигідну позицію в частині можливого захисту своїх інтересів у разі необгрунтованих претензій податковою, – відзначив М.КАТЕРИНЧУК. – За великим рахунком, і без того погане адміністрування ще більше погіршується».

Він також наголосив, що обговорення проекту Податкового кодексу, яке відбувається зараз у ВР, є технічним, оскільки пропоновані представниками опозиції поправки фактично не приймаються.

«За великим рахунком, ніякого обговорення немає. Голова ВР називає статті, і відбувається технічне голосування без обговорення. Опозиція має лише хвилину на те, аби повторити пропозицію поліпшення того чи іншого положення», – зазначив М.КАТЕРИНЧУК.

Крім того, за його словами, депутати відмовилися вивести трансляцію обговорення проекту Податкового кодексу на вулицю, де зібралися мітингуючі проти ухвалення даного документа підприємці.

«Мені здається, що люди, які прийшли під стіни парламенту, а їх понад 10 тисяч, дещо загострили ситуацію, бо вперше Володимир ЛИТВИН відмовився вивести трансляцію обговорення законопроекту за стіни Верховної Ради. Це свідчить про те, що вони абсолютно не впевнені в тому, що роблять», – вважає М.КАТЕРИНЧУК.

Також він повідомив, що науково-експертне управління сьогодні подало зауваження до проекту Податкового кодексу на 34 сторінках, які не були враховані до другого читання і згідно з якими проект вимагає суттєвого доопрацювання.

«Тому я не виключаю варіанту, що і протести підприємців, і подив тих, хто відповідає за те, що ми приймаємо, може підштовхнути ВР не тільки до другого, а ще й до третього читання, до так званих редакційних правок, а також, можливо, до ветування Президентом цього так званого Податкового кодексу, бо він, на жаль, не витримує жодної критики», – підсумував М.КАТЕРИНЧУК.