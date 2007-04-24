Чоловік судді КС Станік: це не розшифровка, це пісня

“Це не розшифровка, це пісня», – так Вадим Долганов, чоловік судді Конституційного суду Сюзанни Станік, в інтерв`ю УНІАН прокоментував повну недвозначних натяків розшифровку телефонних переговорів замміністра Кабінету міністрів Олени Лукаш і своєї дружини. «Я її прочитав. Олену Лукаш я знаю ще з 2004 року, - уточнив Долганов. - Хоч би сліпили це нормально, а то приписувати Олені слова: Донбас порожняк не гоніт. Якийсь примітив складав цей текст, абсолютно не вивчаючи манеру мови своїх персонажів».

Сюзанна Станік давно вже відключила всі телефони, вона просто не бере трубку, заявив Долганов. Він стверджує, що з п`ятого числа, як тільки Станік призначили доповідачем, послідував вал дзвінків. «І вона перервала на якийсь час відносини навіть з багатьма нашими друзями із загальної політичної тусовки».

За словами Долганова, обрання дружини зампредседателя Конституційного суду було для неї важким тягарем. «Її довго умовляли, - підкреслив чоловік. - Але люди там недосвідчені, і тому вона погодилася. Сенс їй працювати в суді? Вона була міністром, вона була постпредом, послом. Вона не рветься ані у владу, ані в списки. Але якщо розшифровки... то посадовці за свої вислови повинні нести відповідальність».

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