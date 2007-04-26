Зварич пояснив, що СБУ шукала в Мін`юсті

Екс-міністр юстиції Роман ЗВАРИЧ вважає, що заяви відносно політичних чи комерційних замовлень щодо подій навколо ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України є спекуляціями та спробами уникнути відповідальності за зловживання та порушення законодавства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», про це він заявив сьогодні, коментуючи ситуацію, що виникла навколо «Інформаційного центру».

Зокрема, Р. ЗВАРИЧ наголосив, що під час свого перебування на посаді міністра юстиції він неодноразово звертався до правоохоронних органів з проханнями здійснити перевірку діяльності ДП «Державний інформаційний центр» Міністерства юстиції.

За його словами, підставами для таких звернень став той факт, що «Інформаційний центр» визначений адміністратором реєстрів, створення і забезпечення функціонування яких належить до компетенції Мін`юсту.

При цьому тарифи на послуги ДП «Інформаційний центр» встановлено Кабінетом міністрів або Міністерством юстиції України. Передбачено, що кошти за надання послуг підприємством повинні перераховуватись до бюджету. Р.ЗВАРИЧ зазначив, що за приблизними розрахунками дохід державного підприємства становить 50 мільйонів гривень щорічно. «Куди йдуть ці кошти, якщо прибутковість державного підприємствах при десятках тисячах запитів щодо довідок складає лише 70 тисяч гривень? Протягом двох місяців керівництво державного підприємства не змогло відповісти на це питання», - сказав він.

Екс-міністр наголосив, що з цього приводу ним був направлений лист до ГоловКРУ з проханням провести відповідну перевірку.

Крім того, Р.ЗВАРИЧ зазначив, що у нього, враховуючи проблему рейдерства, шахрайства з нерухомим та рухомим майном громадян, спадщиною, виникли небезпідставні сумніви відносно захищеності державної інформації, що міститься у реєстрах, зважаючи на те, що на "Інформаційний центр" покладені функції систематизації інформації.

У зв’язку з цим він звернувся до Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ з проханням визначити рівень захищеності державних інформаційних ресурсів Міністерства юстиції.

Під час перевірки було встановлено, що з будь-якого робочого місця Мін’юсту, підключеного до мережі Інтернет, існує можливість отримання доступу до сегментів мереж ДП «Інформаційний центр», нотаріальних контор та підрозділів Бюро технічної інвентаризації у м. Києві та інших регоінах України.

Крім того, не знайшло жодного документального підтвердження створення, атестація та функціонування відповідної комплексної системи захисту інформації. «Це означає, що держава не гарантує захист інформації в Реєстрах, які їй належать і в яких містяться персональні дані громадян», - наголосив Р.ЗВАРИЧ.

Він також зазначив, що за даними Рахункової палати ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції незаконно привласнило близько 570 млн грн.

Р.ЗВАРИЧ наголосив, що після відставки з посади міністра юстиції вся отримана ним інформація була передана до правоохоронних органів та направлена до профільного комітету Верховної Ради.

За його словами, виходячи з вищевказаного, інформація, створена за рахунок державних коштів, є державною власністю, і держава повинна гарантувати відповідний захист інформації, де містяться персональні дані громадян. Крім того, за його словами, функції систематизації захисту та надання такої інформацію має виконувати державний орган. «У даному випадку – Міністерство юстиції. Державний орган не може делегувати такі функції жодному комерційному підприємству», - сказав він.

Крім того, Р.ЗВАРИЧ наголосив, що кошти, що надходять в результаті послуг за надання такої інформації, належать державі і не можуть привласнюватись ані комерційними підприємствами, ані державними. «Винні у невиконанні вимог закону щодо захисту інформації та порушенні фінансового законодавства мають бути притягнуті до юридичної відповідальності», - сказав екс-міністр юстиції.