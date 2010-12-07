Янукович каже, що 2011 рік буде не менш складним, ніж цей

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ визнає, що будь-які реформи на початку реалізації “мають більше негативу, ніж позитиву».

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час зустрічі із міністром закордонних справ Естонії Урмасом ПАЕТОМ, яка відбулася сьогодні у Києві.

В.ЯНУКОВИЧ подякував керівництву Естонії за підтримку кандидатури України щодо головування в ОБСЄ у 2013 році.

«Ми активно продовжуємо реформи, які розпочали навесні цього року. Ми вже маємо певний позитив від тієї роботи, яку розпочали, але, звичайно, є і негатив. Будь-які реформи мають на початку реалізації більше негативу, ніж позитиву. Ми знаємо, що економіка не так швидко реагує на реформи, які запроваджені. Але суспільство хоче результат відразу, миттєво. Це дуже складно, і ми розуміємо, що цей шлях непростий», - заявив Президент України.

Водночас він наголосив, що Україна не реформувалася 19 років; політична ситуація була нестабільною, що не дозволяло розпочинати системні реформи.

«Тому що реформи, якщо їх розпочинати, то їх необхідно завершувати. А якщо немає можливості їх завершити, то краще й не розпочинати», - пояснив свою позицію глава держави.

При цьому він підкреслив, що економіка і суспільство вже відреагували на поточні результати реформ.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що на сьогодні країна вийшла на 5% зростання ВВП, 11% зростання промислового виробництва та досягла скорочення дефіциту державного бюджету із 12% до майже 5%.

«2011 рік у нас буде не менш складним, ніж цей. Але ми заклали фундамент, практично, за усіма напрямками. Поки програма реформ виконується на 100%», - резюмував глава держави.