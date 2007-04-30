Сьогоднішнє рішення парламенту - своєрідне звернення до Юлії Тимошенко

Лідер опозиційного блоку БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО може підтримати ухвалену в понеділок постанову Верховної Ради про одночасні дострокові вибори Президента і парламенту України, вважає директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ. Таку думку він висловив кореспонденту РІА «Новости».

Експерт вважає, що "ця постанова має не правовий, а політичний характер".

"Постановою передбачається згода на дострокові вибори. Це свідчить про те, що, психологічно політична еліта України готова до дострокових виборів. Щоправда, на одночасні вибори парламенту і Президента", - сказав В.КАРАСЬОВ.

Він висловив думку, що дана постанова "є сигналом Президенту, якщо він наполягатиме на дострокових виборах до парламенту, то нехай тоді буде готовим і до дострокових президентських виборів".

"Ця умова, достатньо складна для Президента, висувається політичними силами, які стоять за парламентсько-урядовою коаліцією. 300 голосів, для того щоб внести зміни до Конституції у парламентсько-урядової коаліції, звичайно, немає, але чом би цю постанову не розглядати як своєрідну пропозицію для Юлії ТИМОШЕНКО", - вважає експерт.

"Якщо дострокові парламентські вибори відкладатимуться, то, підготувавшись до президентських виборів, підсиливши свої політичні позиції, антикризова коаліція та Віктор ЯНУКОВИЧ зможуть піти на дострокові парламентські вибори, заручившись підтримкою Юлії ТИМОШЕНКО, якій сьогодні теж необхідні дострокові вибори", - вважає В.КАРАСЬОВ.

На думку політолога, постанову можна розцінювати як "своєрідну умову-загрозу Президенту Віктору ЮЩЕНКУ, і умова-пропозицію Ю.ТИМОШЕНКО".

"Якщо ЮЩЕНКО коливатиметься з приводу ідеї одночасності парламентських і президентських виборів, то ТИМОШЕНКО, зацікавлена у проведенні будь-яких дострокових виборів, може підтримати цю ініціативу", - підкреслив політолог.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР 234 голосами “за” прийняла постанову, якою передбачено визнати за необхідне провести вибори Президента України і народних депутатів України «в період 90 днів з дня набуття чинності Закону «Про внесення змін до Конституції України», яким передбачити проведення виборів Президента і народних депутатів не пізніше 9 грудня 2007 року. «Визнати за необхідне проведення одночасних виборів Президента України і народних депутатів», йдеться у постанові.

Тимчасовій спеціальній комісії з розробки проектів законів України про внесення змін до Конституції України доручено з урахуванням пропозицій Президента України та інших суб`єктів права законодавчої ініціативи підготувати і внести на розгляд парламенту до 15 червня 2007 року проект закону про внесення змін до Конституції, яким, зокрема, передбачити проведення виборів Президента і парламенту.