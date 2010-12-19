Корольов заявив, що ЧФ РФ - найбільший платник податків до бюджету України

Чорноморський флот РФ «є найбільшим платником різних видів податків і зборів до бюджету і позабюджетних фондів України. Причому, розміри платежів збільшуються з кожним роком». Про це заявив командувач Чорноморським флотом РФ віце-адмірал Володимир КОРОЛЬОВ в інтерв`ю журналістам в Севастополі, повідомили агентству УНІАН у Групі інформаційного забезпечення ЧФ РФ.

Так, за словами командувача, «в 2007 році до бюджету і державних фондів України було перераховано 247,4 млн. грн. Перерахунки в 2008 і 2009 роках становлять, відповідно, 350,2 млн. грн. і 408,1 млн. грн., що на 42% і 65% більше за показник 2007 року. Незважаючи на оптимізацію структури і чисельності флоту, перерахунки за 2010 рік, за прогнозом наших фінансистів, мають відповідати обсягу 2009 року. Ці показники, у порівнянні з витратною частиною бюджету Севастополя за 2008-2010 роки, становлять 28, 35 і 30% відповідно».

Крім того, як сказав В.КОРОЛЬОВ, «щорічне грошове забезпечення військовослужбовців, заробітна плата цивільного персоналу і різні компенсаційні виплати, що становлять близько 1 млрд. 290 млн. грн., значною мірою витрачаються у межах населених пунктів, де дислокуються військові формування і підприємства Чорноморського флоту, що є одним з чинників розвитку малого і середнього бізнесу в межах цих населених пунктів, часто орієнтованих саме на цю групу споживачів».

На думку командувача, «значним внеском флоту в економіку населених пунктів - місць дислокації військових частин і підприємств флоту і його товаровиробників є здійснення господарської діяльності військовими частинами, організаціями і підприємствами Чорноморського флоту». Як додав він, «у рамках здійснення цієї діяльності, за рахунок грошових коштів флоту виконується закупівля товарно-матеріальних цінностей, оплата робіт і послуг, на що щороку флот витрачає десятки мільйонів гривень».

Як стверджує віце-адмірал, «керівництво міста, як і переважна більшість його жителів, з великою пошаною ставляться до чорноморців. Обсяг участі Російської Федерації в розвитку соціально-економічної сфери Севастополя, Феодосії і селища міського типу Гвардійське у 2008-2010 роках становив 296,2 млн. руб., або 71,5 млн. грн. А за весь період дії Угоди (очевидно, маються на увазі міжурядові угоди щодо Чорноморського флоту від 1997 року - УНІАН) українській стороні перераховано 639,7 млн. рублів, або 135,2 млн. грн.».

Як підсумував командуючий ЧФ Росії, «позитив превалює над негативом».

Водночас, він визнав: «Проблеми, звичайно, теж є, і від цього нікуди не підеш. У першу чергу, це борги готельних підприємств флоту із заробітної плати працівникам, а також до державних фондів України». Але, як сказав В.КОРОЛЬОВ, «такі проблеми флот вирішує і буде їх вирішувати за підтримки керівництва російського військового відомства».

Як повідомляв УНІАН, на думку експертів, плата ЧФ РФ за базування в Криму має бути на порядок вищою.

Як відзначав експерт з енергетичних питань Богдана СОКОЛОВСЬКИЙ, Росія мала б платити Україні орендну платню за базування ЧФ - щонайменше 5 мільярдів доларів США на рік - враховуючи ринкову вартість 18 тисяч гектарів приморської землі, зокрема за використання понад 3 тисячі гектарів міської території Севастополя і прибережної інфраструктури.

А за чинною угодою про перебування флоту на українській території від 28 травня 1997 року, орендна платня Росії становить менше 98 мільйонів доларів. "Проте навіть ця сума не платиться, а списується з незрозумілого боргу в 2,5 мільярда, сформованого в 1997 році за начебто спожитий Україною газ. Отже, бюджет України недоотримує від РФ щороку 40 мільярдів гривень, а отже - українці недоотримують необхідні соціальні послуги, включаючи стипендії, пенсії, медичне обслуговування тощо", - заявив експерт.