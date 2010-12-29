Фельдман написав Медведєву

Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН звернувся до Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА з приводу недавніх обшуків у «Бібліотеці української літератури» в Москві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, в зверненні О.ФЕЛЬДМАНА підкреслюється, що подібні інциденти є прикрими непорозуміннями, що знижують легітимність розвитку двосторонніх україно-російських відносин і призводять до зростання взаємної ксенофобії в українському та російському суспільстві.

О.ФЕЛЬДМАН просить Президента РФ звернути особливу увагу на той факт, що скандальні «оперативно-розшукові заходи» мали інформаційну прив`язку до недавніх масових безпорядків на Манежній площі в Москві й трактувалися в контексті реакції російської влади на зростання націоналістичних і екстремістських настроїв.

На думку О.ФЕЛЬДМАНА, така «прив`язка» є некоректною, враховуючи більш ніж 80-річну історію бібліотеки й відсутність будь-яких приводів «для підозр» у минулому. Крім того, депутат наводить слова, сказані главою сьогоднішнього уряду РФ Володимиром ПУТІНИМ у 2007 році про те, що ця бібліотека є «зразковою культурно-освітньою установою».

О.ФЕЛЬДМАН підкреслює, що продемонстровані щодо української бібліотеки «гуманітарно-силові» ініціативи, а також тенденційна подача інформації зачіпають взаємні почуття українського та російського народів.

«Якого прогресу в системі гуманітарних відносин можна досягти зусиллями «оперативників» і «силовиків»?... Досягненню яких завдань на грунті боротьби з екстремізмом заважає єдина «Бібліотека української літератури» в Росії, й чим її фонди можуть відрізнятися від фондів інших російських та іноземних бібліотек?», – запитує О.ФЕЛЬДМАН.

У зв`язку з цим депутат просить Президента РФ звернути увагу відповідальних осіб на можливі гуманітарні наслідки «бібліотечного скандалу», а також на неприпустимість ескалації українофобських настроїв і розігрування «української карти» в антиекстремістській кампанії.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, моніторинг провідних українських і російських інтернет-сайтів, що проводиться «Інститутом із прав людини, протидії ксенофобії та екстремізму» вже зафіксував зростання антиукраїнських настроїв із боку російських користувачів на цьому грунті, а також зростання антиросійських настроїв серед українських, зокрема російськомовних користувачів.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня відділ боротьби з екстремізмом МВС РФ під час обшуку вилучив із Бібліотеки української літератури в Москві понад 50 книг для проведення психолого-лінгвістичної експертизи. Працівники міліції в електронному каталозі набрали слово «націоналізм» і вилучили всі видання, в яких було виявлено це слово. Це, зокрема, книги про митрополита Андрія Шептицького, про ОУН-УПА, про діяльність руху «Пора», а також екземпляри газет «Нація і держава», «Шлях перемоги», «Українське слово». До списку також потрапило видання «Національна безпека України» та ін.

26 грудня директор бібліотеки Наталія ШАРІНА повідомила, що після цього бібліотека була опечатана й закрита. За її словами, 24 грудня в бібліотеці відбувся другий обшук, у результаті якого було вилучено жорсткі диски з комп`ютерів, а також читацькі квитки.