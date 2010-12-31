Тимошенко розповіла про "перше, що зробить, коли очистить країну від мафії"

Лідер партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про необхідність проведення конституційної та судової реформ, які унеможливлять у майбутньому політичні репресії незалежно від того, хто перебуватиме при владі.

Про це повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я вважаю, що перше, що нам доведеться зробити, коли ми очистимо країну від мафії, нам потрібно буде прийняти досить серйозні зміни до Конституції, які нарешті зроблять незалежними суди, слідчих і зроблять так, що більше ніхто ніколи не зможе тиснути на них. І, крім того, дуже важливо так само захистити журналістів від тиску власників. Це три важливі речі, і я переконана, що країна стане зовсім іншою", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО журналістам після майже 12-годинного допиту у Генпрокуратурі 30 грудня.

Лідер партії "Батьківщина" вважає неприпустимим для демократичної країни таке явище, як переслідування опонентів за політичними мотивами.

"Взагалі неприпустимо для нормальної країни, коли обвинувачення, репресії, судові справи, які веде слідчий, по суті, формуються, контролюються і замовляються Президентом та його оточенням", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.