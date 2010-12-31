Керівництво СІЗО пояснило ув'язненому чиновнику, що голодувати шкідливо

Колишній перший заступник міністра юстиції, лідер Української соціал-демократичної партії Євген Корнійчук 30 грудня припинив голодування.

Про це повідомляє прес-служби Державної пенітенціарної служби, передають Українські новини.

30 грудня Корнійчука оглянув лікар Київського слідчого ізолятора, а керівництво СІЗО провело з ним бесіду про шкоду для здоров`я подальшої відмови від уживання їжі.

"За результатами бесіди в той же день Євген Корнійчук письмово звернувся до керівництва Київського слідчого ізолятора із заявою про відмову від подальшого голодування", - сказано в повідомленні.

Стан здоров`я Корнійчука оцінюється як задовільний.

Як повідомлялося, з 22 грудня Корнійчук голодував у знак протесту проти його затримання правоохоронними органами.

30 грудня Печерський районний суд Києва заарештував його до 23 лютого.

22 грудня Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти нього за підозрою в перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.

У серпні Корнійчук заявив про поновлення Генпрокуратурою справи про факт перевищення службових повноважень керівництвом Міністерства юстиції, що була порушена в 2009 році.

В 2009 році його звинувачували у перевищенні службових повноважень у сфері питань, пов`язаних з "Нафтогаз України" і представленням її інтересів в іноземних судах.

Мова йшла про те, чи потрібно було проводити конкурси на закупівлі юридичних послуг.

Українська правда