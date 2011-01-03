Мер Івано-Франківська закликає бути гідними слави Бандери

Міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС закликає громадян бути гідними слави Степана Бандери і утвердити українську Україну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому, про заявив В.АНУШКЕВИЧУС на віче з нагоди 102-ї річниці від дня народження провідника ОУН Степана Бандери.

«Я думаю, що кожен погодиться, так само, як і ми з вами, свої мрії плекав і великий син українського народу, провідник української нації Степан Бандера, – наголосив мер. - Він не мріяв про матеріальні статки, він не мріяв про посади, але знав свою місію та чітко сповідував принципи сина українського народу. Він жив лише однією мрією – утвердження незалежної, суверенної, соборної Української держави. Декому сьогодні бракує такої мрії й такої віри, як була у нього».

За словами В.АНУШКЕВИЧУСА, С.Бандера разом із своїми сподвижниками «не боявся втратити посаду, бо мав лише одну посаду – син українського народу». «І ціна питання була набагато більшою, ніж сьогодні, – додав міський голова. - Адже сьогодні дехто боїться втратити посаду і мовчить, а робить, може, і навпаки. А тоді ціною питання було життя. І хлопці йшли в ліс, у схованки, бо вони знали, що не сьогодні-завтра вони можуть отримати кулю, саме тому мрія Степана Бандери стала реальністю. Саме завдяки йому та сотням тисяч таких як він борців за волю України мрія про незалежність України стала реальністю – майже двадцять років тому наша країна здобула незалежність. Але чи за таку Україну і про таку Україну мріяв Степан Бандера? Чи сьогодні Україна українська?».

Як наголосив В.АНУШКЕВИЧУС, незважаючи на те, що в 1959-му році комуно-більшовицький режим знищив С.Бандеру, він не знищив символ і прагнення українського народу до незалежності. І сьогодні є зацікавленість, є посилена увага до цієї постаті й наша місія, місія сьогоднішніх українців, утверджувати не на словах, а на ділі мрію С.Бандери – Незалежну Україну.

«Наша місія полягає в тому, щоб поширювати історичну правду, не мовчати, боротися за українську Україну, про яку мріяв С.Бандера, за яку він віддав життя, а разом з ним і сотні тисяч українських патріотів”, - підсумував мер Івано-Франківська і закликав: “Будьмо гідними слави Степана Бандери, виконаймо нашу місію й утвердимо українську Україну!».