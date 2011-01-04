Львів щорічно збільшує прибутки від зовнішньої реклами

У Львові надходження від розміщення зовнішньої реклами щороку зростають.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, у 2010 році від розміщення зовнішньої реклами місто отримало 13 млн. грн. Сума надходжень у 2010 році на 5% (663 тис. грн.) більша, ніж за попередній рік та на 25% (2,6 млн. грн.) більша, ніж у 2008 році.

Як зазначила директор львівського комунального підприємства «Адміністративно-технічне управління» Інна СВИСТУН, щорічне збільшення надходжень від розміщення зовнішньої реклами у Львові вже є тенденцією.

«Незважаючи на складну економічну ситуацію та безпрецедентно велику кількість скасованих на початку 2010 року дозволів на розміщення великоформатних рекламних засобів, нам вдалося добитися стабільного зростання цих надходжень. Якщо вдаватись до конкретики, то доходи міського бюджету від розміщення зовнішньої реклами з розрахунку на одного мешканця Львова становлять 17 грн., а це майже вдвічі більше, ніж у столиці, де цей показник становить майже 9 грн.», - зазначила І.СВИСТУН.

Кошти, які надходять до міської казни складає плата за місця розміщення реклами та штрафні санкції.