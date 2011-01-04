Закликами Аделаджі «брати владу» займається СБУ

Міністерство внутрішніх справ вбачає ознаки злочину у політичній діяльності в Україні пастора релігійної громади Сандея АДЕЛАДЖІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі заступника голови Верховної Ради України Миколи ТОМЕНКА, віце-спікер отримав відповідь від МВС на своє звернення щодо законності політичної діяльності С.АДЕЛАДЖІ, який називає себе старшим пастором християнської релігійної громади «Посольство благословенне Царства Божого всіх народів» і є фігурантом декількох кримінальних справ.

У зверненні М.ТОМЕНКО попросив з’ясувати законність дій пастора С.АДЕЛАДЖІ, який під час служби «Посольства Божого» 5 грудня 2010 року на відкритій сцені публічно закликав своїх прихожан «брати владу», йти у депутати усіх рівнів і доручив одному зі своїх «пасторів» створити команду для навчання майбутніх кандидатів у депутати. Інформація про цю подію була розповсюджена засобами масової інформації.

У відповіді МВС повідомляється, що 17 грудня повідомлення про вказану подію було зареєстровано у журналі реєстрації заяв та повідомлень про злочини Дарницького райуправління ГУМВС України у місті Києві. Окрім того, МВС повідомило, що у зв`язку з тим, що в діях С.АДЕЛАДЖІ вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України, Дарницьким райуправлінням міліції на підставі ст. 97 (обов`язковість прийняття заяв і повідомлень про злочини і порядок їхнього розгляду) та ст. 112 (підслідність) КПК України матеріали надіслано до Лівобережного міжміського районного відділу Управління СБУ в місті Києві для перевірки та прийняття рішення згідно з вимогами законодавства.