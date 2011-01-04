Тимошенко прибула в суд, щоб підтримати Луценка

Лідер партії “Батьківщина”, екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні прибула на засідання Апеляційного суду Києва, який сьогодні розпочне розгляд скарги екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА на судове рішення про його арешт.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам біля входу до будівлі суду Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Я прийшла підтримати Юру ЛУЦЕНКА… Сказати Юрі, що ми солідарні, що ми разом».

За словами лідера “Батьківщини”, вона не має жодних ілюзій щодо того, яке рішення ухвалить сьогодні апеляційний суд, «оскільки суди в Україні є кишеньковими».

Разом із тим, Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що оскільки не є учасником процесу, то не має права подавати будь-які клопотання.

«Я просто хочу подивитися в очі тим людям, які будуть позбавляти волі людину… Їм треба знати, що їм, як і цій мафії, яка є зараз в Україні, колись теж доведеться відповідати», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.