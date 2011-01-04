Засідання Апеляційного суду розпочалось без Луценка

Засідання Апеляційного суду міста Києва розпочалось без участі екс-міністра внутрішніх справ, лідера партії “Народна самооборона” Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами головуючого у процесі судді Олександра БЕЦЯ, “не було заяви” від Ю.ЛУЦЕНКА.

Апеляційний суд розглядає скаргу Ю.ЛУЦЕНКА щодо зміни йому міри запобіжного заходу з підписки про невиїзд на арешт.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня 2010 року співробітники підрозділу СБУ «Альфа» затримали Ю.ЛУЦЕНКА поблизу його будинку у Києві.

Раніше Ю.ЛУЦЕНКУ було пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіния державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) та ч. З ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

27 грудня Генеральна прокуратура повідомила, що порушила стосовно Ю.ЛУЦЕНКА ще одну кримінальну справу - за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

29 грудня адвокат заявив, що Ю.ЛУЦЕНКУ пред’явлене звинувачення у зловживанні владою за новою кримінальною справою, порушеною в результаті розслідування справи про отруєння екс-Президента Віктора ЮЩЕНКА. Як повідомив адвокат, зі справи стсовоно отруєння В.ЮЩЕНКА виділений окремий епізод, за яким порушено кримінальну справу, і Ю.ЛУЦЕНКУ пред’явлене звинувачення за ст. 364 ч. 3 Кримінального кодексу України.

30 грудня адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН оскаржив в Апеляційному суді Києва рішення Печерського райсуду столиці про зміну йому підписки про невиїзд на тримання під вартою.

3 січня прес-служба партії "Народна самооборона" повідомила, що Ю.ЛУЦЕНКО звернувся з клопотанням до Апеляційного суду міста Києва з проханням дати можливість бути присутнім у судовому засіданні, на якому розглядатиметься його скарга про зміну запобіжного заходу.