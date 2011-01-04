11 тисяч солдатів на Різдво залишаться без гарячого харчування?

У “Білоцерківському військторзі” не виключають припинення харчування 11 тис. солдатів через 30 млн. грн. боргу Міноборони

У ДП Міністерства оборони “Білоцерківський військторг” заявляють про можливість припинення найближчим часом харчування 11 тис. військовослужбовців строкової служби через заборгованість військового відомства перед підприємством у розмірі понад 30 млн. грн.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Державного підприємства “Білоцерківський військторг”.

“Міністерство оборони, як замовник послуг, заборгувало ДП “Білоцерківський військторг” за чотири останні місяці 2010 року понад 30 млн. грн. Але найбільше ми стурбовані тим, що за кілька днів не зможемо запропонувати близько 11 тис. військовослужбовцям строкової служи у 70 військових частинах гарячого харчування”, - йдеться у заяві за підписом керівника підприємства Людмили РЯБИЧ.

Також у “Білоцерківському військторзі” зазначають, що постачальники продовольства (перш за все – хліба, масла, олії, риби) повідомили про припинення поставок з нового року. “Останнім часом підприємство вирішує ситуацію за рахунок запасів продуктів власного виробництва. Проте ресурси вже обмежені. Очевидно, що проблеми нашого держпідприємства створені штучно. За сценарієм окремих посадовців, які є кураторами цього ринку, у такий спосіб нас планують посунути із солдатської кухні”, - вважає Л.РЯБИЧ.

За її словами, “з переходом на нову систему організації харчування солдатська кухня перетворилася на бізнес-плацдарм”. “На солдатській каші стали “варити бізнес”. Згадайте, скільки за чотири попередні роки довкола теми харчування військовослужбовців було публічних скандалів. Фактично, за кожним приходом нової команди у міністерство слідувала нова спроба навести порядок на солдатській кухні. У підсумку, все зводилось до того, що спочатку “очищали” кухню від одних ділків, а згодом на ній вже “грілись” інші. Боротьба ведеться не за шлунок солдата, не за вміння краще куховарити, а чиїх людей на цьому ринку буде більше”, - заявила Л.РЯБИЧ.

*** Наприкінці 2007 року Збройні сили України перейшли на організацію харчування військовослужбовців за принципом аутсорсингу із залученням на конкурсній основі спеціалізованих підприємств. Зараз на цьому ринку працюють п’ять таких підприємств.

На сьогодні за кошти державного бюджету у Збройних силах України забезпечується харчуванням понад 50 тис. військовослужбовців строкової служби та курсантів. З грудня 2010 року за відповідною постановою Кабінету міністрів безкоштовними обідами також мають забезпечуватися військовослужбовці служби за контрактом.

До 2011 року на організацію харчування одного солдата на добу виділялося 35 грн., що становить на рік щонайменше 900 млн. грн.