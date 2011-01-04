Лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО не виключає, що може опинитися за гратами через порушену проти неї кримінальну справу.

Про це вона заявила в інтерв’ю Бі-Бі-Сі.

“Сьогодні все знаходиться в дуже важкому стані, тому що суди сьогодні є департаментом Адміністрації Президента. Вони цілком залежні і цілком неправосудні. Тому можна спрогнозувати будь-який хід подій, якщо Президент дасть судам команду власне репресувати”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, за словами лідера “Батьківщини”, це її ніколи не зупиняло і не зупинить. “Ми все одно доб`ємося, щоб Україна повернулася на шлях розвитку демократії і європейського вибору. І ми за будь-яку ціну збережемо незалежність нашої держави”, - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що дуже багато людей в Україні вважають, що до влади в Україні прийшла мафія. “І головне - її не боятися і діяти спільно і сильно”, - додала вона.