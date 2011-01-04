Тимошенко подякувала інтелігенції за підтримку

Лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО подякувала представникам української інтелігенції, які направили Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ звернення на її підтримку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це йдеться у зверненні Ю.ТИМОШЕНКО.

“Щиро дякую за мужній громадянський вчинок — підтримку і скріплення власним підписом заяви представників української інтелігенції та громадських діячів проти розгортання політичних репресій в Україні. Я високо ціную вашу підтримку, внесок у збереження демократії та свободи у нашій країні. Знаю, що ви виступили не тільки за мене… Ви встали на захист демократії, загальнолюдських і європейських цінностей, незалежності України”, - йдеться у зверненні.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, “патріотичний голос” інтелігентів почула вся Україна.

За її словами, представники української інтелігенції довели, що мають гідність, що “справжній інтелект не плазує перед владою”.

“Ви ще раз підтвердили, що українська нація незнищенна, що наш народ здолає будь-які минущі труднощі, здобуде свободу і гідне майбуття... Сорока шести мільйонам українців не варто боятися”, - наголосила лідер “Батьківщини”.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року десятки представників української інтелігенції виступили із відкритим зверненням до Президента В.ЯНУКОВИЧА проти політичних репресій, на захист Ю.ТИМОШЕНКО. Звернення, зокрема, підписали Юрій АНДРУХОВИЧ, Дмитро ГНАТЮК, Богдан ГОРИНЬ, Лариса ДЕНИСЕНКО, Іван ДЗЮБА, Ірена КАРПА, Левко ЛУК’ЯНЕНКО, Анатолій МОКРЕНКО, Марія МАТІОС, Юрій МУШКЕТИК, Раїса НЕДАШКІВСЬКА, Василь ОВСІЄНКО, Дмитро ПАВЛИЧКО, Мирослав ПОПОВИЧ, Ірен РОЗДОБУДЬКО, Валерій ШЕВЧУК, Василь ШКЛЯР, Юрій ЩЕРБАК, Ігор ЮХНОВСЬКИЙ.