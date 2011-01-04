У ПР витлумачили появу Тимошенко в Апеляційному суді Києва

Народний депутат України Володимир ЗУБАНОВ (фракція Партії регіонів) вважає, що сьогоднішня поява лідера партії "Батьківщина" Юлії ТИМОШЕНКО в Апеляційному суді Києва є спробою політичного впливу на хід розслідування кримінальної справи, порушеної проти екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це повідомляється на офіційному сайті Партії регіонів з посиланням на В.ЗУБАНОВА.

"Природно, і ЛУЦЕНКО, і ТИМОШЕНКО намагаються використовувати подібні події, такі, як суди і запрошення на допити, у своїх політичних цілях. Зрозуміло, що ТИМОШЕНКО прийшла до суду до ЛУЦЕНКА з метою створити інформаційний мотив. Це така політична реакція з метою створити інформаційний мотив. Крім того, з боку ТИМОШЕНКО це ще й спроба привернути додаткову увагу до своєї справи. Таким чином вона хоче активізувати громадську думку, привернути її до своєї справи. Привертаючи увагу, вона розраховує політично вплинути на хід слідства", - сказав В.ЗУБАНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 січня, Ю.ТИМОШЕНКО прибула до Апеляційного суду Києва, який мав розглядати скаргу Ю.ЛУЦЕНКА про незаконність застосування відносно нього такого попереджувального заходу, як узяття під варту.

"Я прийшла підтримати Юру ЛУЦЕНКА. Сказати Юрі, що ми солідарні, що ми разом", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Лідер “Батьківщини” зазначила, що не має жодних ілюзій щодо рішення Апеляційного суду, "оскільки суди в Україні кишенькові".