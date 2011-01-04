Цушко порушив справу за фактом підвищення цін на бензин

Антимонопольний комітет України (АМК) порушив справу за фактом різкого підвищення цін на бензин марок А-95 і А-92, що відбулося наприкінці 2010 і в перші дні 2011 року, з боку основних операторів ринку нафтопродуктів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

У повідомленні наголошується, що зокрема, розслідування АМК торкатиметься діяльності тих учасників ринку нафтопродуктів, які мають значну ринкову частку і не виконали рекомендації комітету щодо встановлення економічно обгрунтованої вартості палива.

За попередньою інформацією, такі підприємства, як ПП «ОККО-нафтопродукт», ТОВ «Континент Нафто Трейд», ТОВ «Альянс Холдинг», ПІІ «ЛУКОЙЛ-Украина» і ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» були лідерами підвищення цін на бензини.

У ході розслідування особливу увагу АМК приділить формуванню всього ланцюга витрат, які впливають на вартість пального, враховуючи при цьому розмір цін на наявні залишки нафтопродуктів.

АМК також перевірить вплив очікуваного збільшення акцизного збору на формування ціни пального.

Як повідомлялося, 24 грудня 2010 р. Антимонопольний комітет України зобов`язав 18 операторів ринків нафтопродуктів не допускати необгрунтованого підвищення роздрібних цін на бензини і дизельне пальне.