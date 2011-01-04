Фесенко не бачить вагомих підстав для нового Майдану

В Україні немає вагомих підстав для нового Майдану.

Про це, як повідомляє з посиланням на Лігу.net сайт"Подробности" , заявив глава правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир ФЕСЕНКО, коментуючи заклик лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО зібратися 22 січня на Майдані Незалежності.

"Немає підстав чекати повторення Майдану-2004. Такий Майдан за "помахом палички" не збирається. Його потрібно готувати як організаційно, так і психологічно. Але зараз у БЮТ немає ні грошей, ні можливостей зібрати такий Майдан", - підкреслив ФЕСЕНКО. "Опозиції зараз важливо створити ланцюгову психологічну реакцію, коли люди вийшли б на вулиці на підтримку когось або чогось. У 2004 році Майдан готували, по суті справи, декілька років. Зараз всього цього немає. І головна перешкода на шляху до нового Майдану - настрої в суспільстві. За різними оцінками, більше третини українців не довіряють нікому - ні владі, ні опозиції. Близько половини в тій чи іншій мірі підтримує діючу владу. Відповідно, на всю опозицію залишається близько чверті активних прихильників на Заході і в Центрі України. Але навіть у них залишилася рана від подій 2004 року, коли їх обранці їх розчарували. І серед тих, хто їх розчарував, була і Юлія Володимирівна", - нагадав політолог. За його словами, зараз українці готові відстоювати свої економічні потреби, але не готові виходити на площі за політиків. Але декілька тисяч чоловік 22 січня, найімовірніше, лідер БЮТ збере. "Основна мета ТИМОШЕНКО - нагадати про себе. Заявити, що вона існує, нікуди не йде і все ще в змозі мобілізувати людей. Вона хоче показати, що ще може "розпалювати" людей", - сказав ФЕСЕНКО. "Їй потрібно продемонструвати ЯНУКОВИЧУ, що вона все ще активний політичний гравець. З іншого боку, ТИМОШЕНКО потрібно показати Заходу, що вона має підтримку в Україні", - відзначив політолог.