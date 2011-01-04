ЦВК відправила у відставку увесь склад Чернівецької обласної виборчої комісії

Центральна виборча комісія припинила повноваження усього складу Чернівецької обласної виборчої комісії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні Центрвиборчкому, яке провів голова комісії Володимир ШАПОВАЛ.

Комісія розглянула одержані матеріали стосовно нереєстрації Чернівецькою обласною виборчою комісією відповідно до закону про місцеві вибори депутатом Чернівецької обласної ради В.ШЕМЧУКА, який згідно із протоколом Чернівецької обласної виборчої комісії про результати виборів депутатів Чернівецької обласної ради в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі № 24 від 6 листопада 2010 року набрав найбільшу кількість голосів виборців.

Зокрема, В.ШЕМЧУК 9 листопада подав до зазначеної виборчої комісії заяву про реєстрацію його депутатом Чернівецької обласної ради, у якій зазначив про відсутність у нього іншого представницького мандата, а також копію паспорта громадянина. Однак постановою Чернівецької обласної виборчої комісії від 9 листопада № 31 В.ШЕМЧУКУ було відмовлено у реєстрації.

Чернівецький окружний адміністративний суд постановою від 12 листопада за позовом В.ШЕМЧУКА визнав протиправною та скасував постанову Чернівецької обласної виборчої комісії від 9 листопада № 31. Проте й після розгляду питання про виконання постанови Чернівецького окружного адміністративного суду від 12 листопада Чернівецька обласна виборча комісія постановою від 16 листопада відмовила В.ШЕМЧУКУ у задоволенні заяви про реєстрацію його депутатом Чернівецької обласної ради у зв’язку з тим, що до Чернівецької обласної виборчої комісії 8 листопада надійшло повідомлення Брусницької сільської виборчої комісії Кіцманського району Чернівецької області про обрання В.ШЕМЧУКА депутатом сільської ради в одномандатному виборчому окрузі № 12.

Попри надання В.ШЕМЧУКОМ усіх необхідних документів та довідки про відсутність у нього іншого представницького мандата, навіть після повторних його звернень до суду за захистом своїх порушених прав зазначена комісія так і не прийняла рішення про реєстрацію його депутатом Чернівецької обласної ради.

Як зауважила доповідач з цього питання, заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, за наявності кількох судових рішень, які набрали законної сили, щодо визнання протиправними та скасування рішення Чернівецької обласної виборчої комісії щодо відмови в реєстрації депутатом Чернівецької обласної ради В.ШЕМЧУКА, всупереч вимогам частини п’ятої статті 124 Конституції України та частини восьмої статті 90 закону ця комісія приймала рішення, які по суті повторювали попередні рішення, визнані судом протиправними, чим порушувала виборчі права громадян України.

Як встановлено судом та вбачається з наявних у Центральній виборчій комісії матеріалів, В.ШЕМЧУКОМ подано до Чернівецької обласної виборчої комісії документи, необхідні для реєстрації депутатом Чернівецької обласної ради, відповідно до вимог законодавства. При цьому В.ШЕМЧУК, обраний депутатом Брусницької сільської ради Кіцманського району Чернівецької області в одномандатному виборчому окрузі № 12, не подавав документи до Брусницької сільської виборчої комісії для реєстрації його депутатом сільради, тож він не набув повноважень депутата цієї ради.

Таким чином, Чернівецька обласна виборча комісія неодноразово приймала неправомірні рішення щодо відмови в реєстрації В.ШЕМЧУКА депутатом Чернівецької обласної ради і про визнання його таким, який відмовився від мандата депутата Чернівецької обласної ради, та не виконувала судові рішення, які набрали законної сили, чим систематично та грубо порушувала Конституцію і закони України.

Відтак Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження всього складу Чернівецької обласної виборчої комісії у зв’язку із систематичними та грубими порушеннями Конституції та Закону "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

Суб’єкти подання кандидатур членів комісії, повноваження яких достроково припинено, не пізніше 12.00 6 січня мають подати до ЦВК кандидатури для включення до складу Чернівецької обласної виборчої комісії замість тих, що вибули.