У Білій Церкві вшанували пам’ять визволителів

На Київщині відбулися урочистості, присвячені 67-й річниці визволення міста Біла Церква від німецьких загарбників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської обласної державної адміністрації, під час урочистих заходів керівники області та міста разом з ветеранами Великої вітчизняної війни поклали квіти до Меморіалу Слави, де поховано понад тисячу воїнів, які загинули в боях за звільнення Білої Церкви, та вшанували їхню пам’ять хвилиною мовчання.

Виступаючи перед ветеранами, голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК наголосив, що цього року в області фінансуватимуться всі соціальні програми, спрямовані на захист ветеранів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій.

«Ми все зробимо для того, щоб кожен ветеран Великої Вітчизняної війни відчував себе соціально захищеним. За короткий термін в області було проведено безкоштовне медичне обстеження всіх ветеранів. Також поновлено фінансування програми забезпечення учасників Великої Вітчизняної війни автомобілями», - зазначив губернатор Київщини.