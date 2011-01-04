Тимошенко: варто іншим президентам і прем’єрам вчитися так працювати

Лідер партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністр Юлія Тимошенко впевнена, що влада не зможе висунути їй додаткові звинувачення щодо закупівлі автомобілів швидкої допомоги за часів її прем’єрства.

"Я думаю, що це все є слова, а в Прокуратуру мене викликають по справі, яка вже відкрита, яка зафіксована в документах і яка є наслідком річної перевірки моєї діяльності на посаді Прем’єр-міністра – фінансової, правової діяльності… Перевірені всі документи СБУ, Прокуратурою, Контрольно-ревізійним управлінням і ще найнятими американськими аудиторами. Вся гора народила маленьку мишу, по якій сьогодні мені пред’явили обвинувачення", - сказала Юлія Тимошенко сьогодні в інтерв’ю 5-му каналу.

Лідер партії "Батьківщина" нагадала, що йдеться лише про виплату пенсій за рахунок нібито екологічних грошей, які, як доведено, досі знаходяться на рахунках Державного казначейства. "Якщо би хоч щось додатково до цих обвинувачень у них було – це було б оголошено, і це було б пред’явлено", - вважає вона.

"Якщо така репресивна машина, яку сьогодні очолює новий президент України і його найближчі керівники силових структур, змогла пред’явити мені тільки виплату пенсій в кризу людям, я думаю, варто всім іншим президентам і прем’єрам вчитися так працювати. Тому мені не соромно дивитися людям в очі. Не соромно, тому що кожна копійка, кожен фінансовий ресурс, яким володіла держава спрямовувався виключно на людські потреби", - наголосила Юлія Тимошенко.