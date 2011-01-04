Тимошенко: місцевих виборів, по суті, не було

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що її політична сила готова до можливих фальсифікацій під час парламентських виборів і готова протидіяти їм.

Про це вона заявила в інтерв`ю “5-му каналу”.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що її партія та соратники зробили висновки з проведення місцевих виборів 31 жовтня 2010 року.

За її словами, місцевих виборів, по суті, не було, натомість була використана чітка та спланована технологія, яка дала партії влади бажаний результат.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що перед виборами парламент ухвалив закон, який повністю відмежував політичні сили від контролю за виборчим процесом. Крім того, додала вона, до участі у виборах не були допущені блоки, в тому числі БЮТ, а в деяких областях навіть очолювана нею партія "Батьківщина".

"Сьогодні ми вже добре знаємо, з ким ми маємо справу, і як вони збираються проводити наступні парламентські вибори. І тому ми дійдемо до кожної людини. І ми проведемо буквально навчання людей щодо того, якими технологіями сьогодні користуються ЯНУКОВИЧ та його оточення", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона пообіцяла, що кожен громадянин знатиме, як запобігти будь-яким можливим фальсифікаціям на наступних парламентських виборах.