ГПУ нікому не надавала відео з допиту Тимошенко

Генпрокуратура не надавала відео допиту Юлії Тимошенко.

Про це повідомив "Українській правді" прес-секретар Генпрокуратури Юрій Бойченко.

Бойченко спростував інформацію про те, що відео допиту Юлії Тимошенко потрапило до журналістів.

"Так дійсно був такий запит, але на даний момент ніхто цього відео не бачив, і нікому воно не було передано", - зазначив він.

На запитання "Української правди" чи можна розцінювати оприлюднення цього відео розголошенням тайни слідства, Бойченко заявив: "Це відео стане розголошенням таємниці слідства, якщо воно буде оприлюднене без відома слідчого та наглядаючого прокурора".

"Тільки вони вирішують, що є предметом таємниці слідства", - уточнив прес-секретар.

За словами Бойченка, 5 січня об 11 годині Генпрокурор Віктор Пшонка проведе прес-конференцію на якій пояснить цю ситуацію.