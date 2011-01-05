Кайда: ми поставимо ультиматум, і не відбудеться жодна сесія

Голова Тернопільської обласної ради Олексій КАЙДА заявляє, що після запланованої на завтра “бюджетної” сесії не скликатиме інші сесії облради, доки обласна територіальна виборча комісія не введе до складу ради 14 нових депутатів від Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора на прес-конференції в Тернополі.

О.КАЙДА зауважив, що його однопартійці з ВО «Свобода», «на відміну від трьох фракцій, які сьогодні зірвали «бюджетну» сесію», не використовували цю сесію для того, щоб домогтися введення своїх депутатів.

«Але після цієї сесії ми поставимо ультиматум, і не відбудеться жодна сесія – ні чергова, ні позачергова, доки ТВК, підконтрольна, я так підозрюю, Партії регіонів, не почне працювати і не введе трьох нових депутатів від “Єдиного Центру”, по одному – від УНП та Партії регіонів і 14 від «Свободи», – заявив О.КАЙДА.

Як уже повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року О.КАЙДА звинуватив обласну територіальну виборчу комісію у небажанні зареєструвати нових депутатів замість тих, які стали депутатами інших рад після виборів до місцевих рад.

Про бездіяльність ТВК він також повідомив Центральну виборчу комісію з проханням навести порядок в обласній ТВК.

4 грудня не відбулася «бюджетна» сесія Тернопільської облради.

Сесію було зірвано після того як уповноважена фракції Партії регіонів Ярослава П’ЯЛА виступила з вимогою виключити з прядку денного два питання: про звернення Тернопільської облради до керівництва держави з приводу політичних репресій в Україні та про звернення з приводу обмежень культурних та національних прав українців у Російській Федерації.

Оскільки депутати не підтримали цієї пропозиції, представники провладного депутатського об’єднання «Стабільність та порядок» не голосували за прийняття порядку денного в цілому і після цього голова облради закрив сесію.