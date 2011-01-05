Азаров хвалиться тим, що бюджет недовиконали

Державний бюджет України на 2010 рік за доходами виконано на 99%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Всупереч панічним прогнозам наших опонентів, всупереч екстремальному спаду у 2009 році, за доходами бюджет минулого року виконано на 99%», – сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що за підсумками року дефіцит держбюджету-2010 не перевищив 5%.

«Дефіцит бюджету ми утримали у межах 5% після шаленого 15-відсоткового дефіциту в 2009 році», – сказав він.

Довідка УНІАН. Відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік» (з поправками), доходи заплановані на рівні 252,751 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 210,089 млрд. грн. Витрати держбюджету заплановані на рівні 305,666 млрд. грн., в т.ч. витрати загального фонду – 240,984 млрд. грн.

Дефіцит держбюджету заплановано в сумі 54,095 млрд. грн., або 4,99% валового внутрішнього продукту (ВВП), зокрема по загальному фонду – 30,338 млрд. грн., або 2,8% ВВП.

Держбюджет розраховано, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,083 трлн. грн., темпи зростання ВВП – 3,7%, інфляція (грудень до грудня) – 13,1%, фонд оплати праці – 338,9 млрд. грн.

До державного бюджету України входять загальний фонд і спеціальний фонд. До загального фонду спрямовують загальнодержавні податки і збори і з нього фінансуються основні витрати. Кошти, які надходять до спеціального фонду, мають цільове призначення.

Дефіцит держбюджету розраховується як різниця сум його доходів і повернених до бюджету кредитів, а також витрат і виданих з держбюджету кредитів.

Державний бюджет України і місцеві бюджети становлять Зведений бюджет України.