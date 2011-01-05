Тігіпко прогнозує економічне зростання

У 2011 році в Україні варто очікувати економічного зростання. Про це, як повідомляє урядовий портал, віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко заявив у інтерв`ю "5 каналу".

"Ми вже бачимо успіхи економічного зростання. У 2011 році варто чекати позитивних результатів. Ми щонайменше отримаємо таке ж саме економічне зростання, як у 2010 році. Я допускаю, що воно буде навіть більшим", – зазначив урядовець.

На думку Сергія Тігіпка, в економіці України уже окреслилися позитивні тенденції: "У державі явно поліпшується ситуація. Приміром, безробіття: на початку 2010 року воно було на рівні 9,1%, а зараз складає 8,5%. У сім разів зменшилася кількість так званих вимушених відпусток. Також удвічі скоротилася кількість людей, які працюють неповний день".

Коментуючи результати 2010 року, віце-прем`єр зазначив, що цей рік дав старт реальним економічним реформам: «Ми почали дерегуляцію, податкову і адміністративну реформи, підготували новий Бюджетний кодекс, внесли пропозиції щодо змін до пенсійного законодавства. Також дано старт будівельній реформі і допрацьовується Митний кодекс".

Урядовець наголосив, що сьогодні ключовими напрямами у сфері соціальної політики є реформування пенсійної системи, трудового законодавства і системи надання пільг.