Азаров обіцяє подолати кризу до серпня

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ упевнений, що кризу в Україні буде подолано до серпня 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Я бачу, що за умови мобілізації наших зусиль, до серпня Україна остаточно подолає кризу – причому як в економіці, так і у суспільній свідомості», - наголосив глава уряду. Він зазначив, що 2011 рік є надзвичайним для нашого суспільства, оскільки ми відзначатимемо ювілей – двадцятиріччя нашої держави.

За словами Миколи Азарова, з чим країна прийде до ювілею - залежить від усього працелюбного народу України, і вкрай важливо правильно сформулювати мету, поставити завдання і точно визначити напрям і етапи руху. «Ми ставимо перед собою масштабні завдання, і якщо цілеспрямовано будемо їх вирішувати, то ювілей відзначимо достойно», - підкреслив прем’єр-міністр.

Крім того, як відзначив Микола Азаров, за двадцять років держава вперше почала жити за принципово новими правилами організації економічної діяльності, бюджетної і соціальної сфери: з 1 січня набули чинності Податковий та Бюджетний кодекси, Закон про судоустрій і статус суддів, зміни до законів про державну допомогу сім’ям з дітьми щодо виплати допомоги при народженні дитини, про основи соціальної захищеності інвалідів тощо. «Всього набули чинності 28 законів, з яких 13 – у фінансово-економічні й сфері, 4 – в соціальній сфері», - повідомив глава уряду.

При цьому Микола Азаров заявив: «2011 рік відкриває новий розділ життя держави – розділ докорінних перетворень і модернізації».