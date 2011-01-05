У Генпрокуратурі не бачать підстав для арешту Тимошенко

12:24, 05 січня 2011
Політика
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На даний час...

У Генеральній прокуратурі України на даний час не бачать підстав для взяття під арешт лідера партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив начальник Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури Олександр КАЛІФІЦЬКИЙ.

«Поки людина не порушила підписку про невиїзд, підстав для затримання немає», - сказав О.КАЛІФІЦЬКИЙ.

У свою чергу, слідчий по справі Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ГОРБАТЮК зауважив, що всі підстави для арешту детально виписані у Кримінально-процесуальному кодексі. «На даний час я не бачу таких підстав», - сказав С.ГОРБАТЮК.

 

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