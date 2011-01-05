У ГПУ кажуть, що поїздка Тимошенко до Брюсселя залежатиме від слідчого
12:40, 05 січня 2011Політика
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Горбатюк: заяви поки немає
|Юлія Тимошенко
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив начальник Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури Олександр КАЛІФІЦЬКИЙ.
«Це право слідчого. Як слідчий вважатиме за потрібне, так він і ухвалюватиме рішення. Він буде ухвалювати самостійне рішення», - сказав він.
У свою чергу, слідчий по справі Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ГОРБАТЮК зауважив, що вирішувати питання про дозвіл на виїзд за межі України можна тоді, коли є відповідна заява. «Заяви поки немає. Про що ми можемо говорити?», - зазначив він.
С.ГОРБАТЮК додав, що у заяві мають бути відповідні обгрунтування щодо потреби виїхати за межі України.
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