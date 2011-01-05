В Європарламенті радять Україні не переносити боротьбу партій до Брюсселя

Розбудовуючи міжпартійні зв’язки, Україна поступово входить «у політичній кровообіг Європи», сказав Deutsche WelleПавел Ковал, голова комітету Європарламенту з питань співпраці з Україною. Європарламентар вбачає у співпраці Партії регіонів з європейськими соціалістами, а «Батьківщини» з Європейською народною партією своєрідне зближення Києва з Брюсселем. Утім, це співробітництво, на переконання Ковала, не завжди використовується з користю для самої України.

„Погано, що внутрішньополітична українська боротьба була перенесена на європейську арену. Політичні партії з України боролися в такий спосіб за свій імідж у внутрішній політиці. Але це не було добре для всієї України”, - каже євродепутат, вказуючи на події, що розгорілися навколо ухвалення останньої критичної резолюції Європейсього парламенту щодо України.

Ковал зауважує, що в Україні нині існують серйозні проблеми з пошуком компромісу у внутрішній політиці. Схожа ситуація складалася і на його батьківщині в Польщі, і польські політики намагалися використовувати думку європейців на свою користь. Але разом з тим, у часи, коли Польща просувалася на шляху до Євросоюзу, представники всіх політичних сил, перебуваючи у Брюсселі, виступали з єдиною позицією. „В Україні такого спільного політичного інтересу немає. Добре, що українці присутні в політичному житті Євросоюзу, але погано, що немає таких політичних сил, які змогли б зібрати всіх за одним столом і домовитися, про що можна, а про що не можна говорити в Європарламенті у контексті довгострокових інтересів України”, - вважає Павел Ковал.

Політик застерігає українські політичні сили використовувати Європарламент у власних інтересах. Це небезпечно для України, переконаний Ковал, адже багато аргументів може бути у майбутньому використано навіть проти європейської перспективи України в цілому. Україноскептиків в Брюсселі вдосталь, нагадує євродепутат.