Прокуратура вирішила, що пам'ятник Сталіну підірвали терористи

Прокуратура Запорізької області кваліфікувала вибух пам`ятника Сталіну на території Запорізького обкому КПУ як терористичний акт і, забравши справу у міліції, передала її до СБУ.

Про це повідомила УНІАН прес-секретар прокурора Запорізької області Мар`яна ПІСКУНОВА.

За її словами, спочатку (31 грудня 2010 р.) за фактом вибуху бюста Сталіну в Запоріжжі Жовтневим РВВС ГУ МВС України в Запорізькій області було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху - УНІАН), проте ознайомившись з матеріалами, що з`явилися у зв`язку з цим вибухом в Інтернеті, прокуратура ухвалила рішення про перекваліфікацію злочину.

"У засобах масової інформації, на інтернет-форумах з`явилося повідомлення про те, що відповідальність за здійснення вибуху взяла на себе організація "Рух Першого Січня", заявивши, що підрив вибухового пристрою здійснено на честь 102-річчя від дня народження Степана Бандери. Також від імені цієї організації заявлялося, що це перша акція зі знищення ворогів української нації, й наступними цілями, нібито, стануть антиукраїнські службовці, працівники СБУ, прокуратури, судді, які переслідують українських патріотів. Також були висловлені погрози щодо знищення всіх сіоністів і синагог. Аналіз матеріалів кримінальної справи показав, що цей вибух створював небезпеку життю і здоров`ю людини, завдав значної майнової шкоди, був здійснений з метою порушення громадської безпеки і залякування населення.

У зв`язку з цим прокуратурою Запорізької області дії невстановлених осіб перекваліфіковано на ч.2 ст.258 Кримінального кодексу України - терористичний акт, скоєний за попередньою змовою групою осіб, повідомила М.ПІСКУНОВА.

Прес-секретар прокурора Запорізької області також зазначила, що проведення досудового слідства у цій кримінальній справі доручено слідчому відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.