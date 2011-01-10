Сьогодні в Україну прибуває єврокомісар

Сьогодні в Україну прибуває Європейський комісар з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан Фюле.

Про це повідомляє Лівий Берегіз посиланням на представництво Єврокомісії в Києві.

В ході візиту Фюле має намір обговорити відносини України і Євросоюзу в 2011 році, включаючи переговори за Угодою про асоціацію і Зону вільної торгівлі.

Також, згідно з прес-релізом, обговорюватимуться питання "не тільки щодо останніх політичних подій в Україні, але й економічні реформи і бізнес-клімат у країні".

Фюле планує зустрітися з президентом Віктором Януковичем, прем`єр-міністром Миколою Азаровим, міністром закордонних справ Костянтином Грищенком, першим віце-прем`єр-міністром Андрієм Клюєвим і главою парламентського комітету з питань євроінтеграції Борисом Тарасюком.

Крім того, єврокомісар проведе зустрічі з представниками опозиції. Проте, в представництві ЄС не вказують, з ким саме з опозиціонерів зустрінеться Фюле.

Фюле також запланував зустрічі з представниками громади, медіа експертами, правозахисниками, представниками бізнесу, які представлені в Європейській бізнес-асоціації. Як повідомляється, ці зустрічі єврокомісар проведе, "щоб почути думки цих людей про їх бачення поточної ситуації в Україні".

Також у другій половині 11 січня запланована спільна прес-конференція Фюле і Грищенка.