Опозиція вимагає заслухати у ВР Пшонку і Карпачову

Фракції «БЮТ-Батьківщина» та “Наша Україна – Народна самооборона” вимагають завтра першим питанням заслухати у Верховній Раді інформацію керівництва Генеральної прокуратури та Уповноваженого з прав людини щодо арештів колишніх високопосадовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час Погоджувальної ради парламенту лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Іван КИРИЛЕНКО.

За його словами, проблеми роботи ВР у 2010 році плавно перетекли до 2011 року.

«Тому ми завтра вимагаємо в сесійній залі заслухати керівництво ГПУ та Уповноваженого з прав людини», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

За його словами, омбудсман Ніна КАРПАЧОВА могла би виступити щодо останніх подій зі спеціальною доповіддю. «Якщо цього не відбудеться, ми не зможемо працювати з вами в цій залі. Ми будемо знову змушені покинути залу», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

У свою чергу заступник лідера фракції НУ-НС Тарас СТЕЦЬКІВ зауважив, що Верховна Рада не може створювати видимість законодавчої діяльності, коли в країні «відбуваються політичні репресії». Він наголосив, що нині заарештовано 12 колишніх посадовців, але в жодному випадку прокуратура не змогла пояснити, чому саме їм був обраний такий запобіжний захід. Тому, наголосив він, фракція НУ-НС підтримує ініціативу «БЮТ-Батьківщини» щодо заслуховування завтра першим питанням інформації генерального прокурора України та Уповноваженого з прав людини.

Крім того, додав Т.СТЕЦЬКІВ, НУ-НС вимагає завтра ухвалити закон щодо прав опозиції.

Водночас голова ВР Володимир ЛИТВИН, коментуючи дану заяву, сказав, що опозиція має внести відповідний проект постанови. Він зауважив, що звернеться до Генеральної прокуратури з вимогою надати письмову інформацію з цього приводу, а потім ухвалювати відповідне рішення про заслуховування буде сесійна зала ВР.

В свою чергу лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ зауважив, що оскільки середу прийнято вважати днем опозиції у ВР, то заслухати генпрокурора та Уповноваженого з прав людини можна було б саме в цей день.