Джарти вже повернувся на роботу
12:28, 10 січня 2011Політика
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Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ приступив до виконання обов`язків після тривалої хвороби і лікування.
«Він працює», - сказав УНІАН представник кримського уряду.
Як повідомлялося, кримський парламент 16 листопада 2010 року знову призначив головою уряду регіону В.ДЖАРТИ, який очолював Раду міністрів автономії з середини березня.
Після цього В.ДЖАРТИ, за його словами, була зроблена у німецькій клініці планова операція на шлунку.
За відсутності кримського прем`єра його обов`язки виконував перший заступник голови Радміну Криму Павло БУРЛАКОВ.
Деякі засоби масової інформації активно мусували чутки про можливу відставку В.ДЖАРТИ.
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