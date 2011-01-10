Януковичу радять попросити вибачення у греко-католиків за «ляпас»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має вибачитися перед тими, кого скривдив під час святкування Різдва Христового.

Про це заявив народний депутат України, лідер “Фронту Змін” Арсеній ЯЦЕНЮК, повідомили УНІАН в прес-службі партії.

А.ЯЦЕНЮК заявляє, що чинна влада продовжує “розшматовувати Україну”. «Те, що глава держави привітав із Різдвом Христовим лише православних, можна розцінити як чергову спробу розколоти країну за конфесійною ознакою. Як ляпас мільйонам всіх інших християн - громадян України, які святкують прихід Спасителя у світ за Юліанським календарем, які також утримують цю владу своїми податками і, до речі, моляться за неї», - зазначив він.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що традиційно всі Президенти України, поважаючи усіх вірян держави, в різдвяні світа відвідували храми усіх основних конфесій країни. Проте нинішній глава держави, перебуваючи на Західній Україні, де переважає греко-католицьке населення, не тільки не відвідав греко-католицький храм, а й навіть не привітав вірян цієї Церкви зі святом.

Лідер «Фронту Змін» вважає, що безперестанні спроби нинішньої влади поставити одну Церкву над всіма іншими “не тільки антиконституційна, а й абсолютно згубна політика”. «Жодна з Церков України не об’єднує більш ніж третину вірян, і кожна з них є меншиною в якомусь із регіонів. Якщо нинішнє керівництво країни збирається в цій країні жити, воно має негайно усвідомити, наскільки самовбивчим може бути налаштовування одних вірян проти інших», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Він нагадав, що Україна дуже непросто йшла до подолання ворожнечі у відносинах між християнами. «Саме нашій країні на зламі 1980-1990-х років пророкували наймасштабніше в Європі зіткнення на релігійному ґрунті, тому єдино можливим і морально виправданим в українській ситуації стало рішення про рівне ставлення до всіх Церков і релігійних організацій, які мають давні традиції служіння нашому народові, про вияв кожній із них глибокої і правдивої поваги”, - зазначив він. За словами лідера “Фронту Змін”, “будь-які ревізії цього рішення є злочинними і антидержавними, оскільки розпалюють ворожнечу в країні й руйнують у ній громадянський мир».

А.ЯЦЕНЮК також нагадав Президенту України, що за Конституцією він виступає від імені держави Україна. «Це не тільки право, а й обов’язок. Обов’язок, який категорично виключає для глави держави демонстрацію виключної відданості котрійсь із Церков і зневагу до інших. 24-та стаття Основного Закону проголошує рівність всіх громадян України попри їхні релігійні та інші переконання», - зазначив він.

«Президент повинен вибачитися перед усіма, кого він скривдив напередодні й під час святкування Різдва Христового. Він має беззастережно відмовитися від використання релігійних і національних свят як інструменту поділу суспільства – таке святотатство практикується лише в країнах, де запроваджено режим апартеїду», - підкреслив лідер «Фронту Змін».

«Рекомендував би також главі держави припинити ігнорувати неодноразові прохання членів Всеукраїнської Ради Церков та релігійних організацій щодо зустрічі. Це дозволить главі держави скласти уявлення про існуючі в Україні духовні й релігійно-соціальні проблеми на підставі думок священнослужителів, які представляють 95% всіх релігійних громад країни, а не зі слів закордонних ієрархів», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.