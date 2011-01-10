Вночі до салону "мерседеса" вкинули запальну суміш

У селищі Чорнобай Черкаської області невідомі спалили автомобіль «Мерседес» місцевого приватного підприємця.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі ГУ МНС в Черкаській області, о 3-й годині ночі невідомі підпалили автомобіль, що був припаркований в обійсті житлового будинку підприємця.

Невідомі розбили скло автівки та вкинули всередину пляшку із горючою сумішшю. 42-річний власник транспортного засобу та його родичі, які прокинулися від звуку розбитого скла, за допомогою підручних засобів почали гасити вогонь. Водночас на місце події було викликано місцевих рятувальників, які за кілька хвилин ліквідували загорання.

Вогонь встиг знищити салон іномарки. Наразі на місці події працюють фахівці МВС, які з`ясовуються усі обставини справи.