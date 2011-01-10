ВО "Свобода": у Запоріжжі триває міліцейське свавілля

Сьогодні співробітники міліції затримали заступника голови Запорізької обласної організації ВО «Свобода» Юрія ГУДИМЕНКА і намагалися затримати ще одного заступника керівника Запорізької «Свободи» Артема МАТВІЄНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Запорізької облорганізації ВО «Свобода» Віталій ПОДЛОБНІКОВ.

«Юрій ГУДИМЕНКО був затриманий сьогодні ввечері, коли вийшов з будинку йти на пікет Запорізької ОДА. Співробітники міліції не пред`явили повістки, не пояснили причину затримання і навіть не дали подзвонити додому, попередити рідних. Ми про події дізналися цілком випадково і розцінюємо це як продовження міліцейського свавілля і репресій », - сказав голова Запорізької облорганізації ВО« Свобода ».

В.ПОДЛОБНІКОВ також зазначив, що у цей же час міліціонери також намагалися затримати заступника керівника облорганізації ВО «Свобода» А. МАТВІЄНКА у нього вдома, але він відмовився пройти зі співробітниками міліції, які не пред`явили ніяких документів, що пояснюють спробу затримання. Після цього біля його будинку був встановлений пост співробітників міліції.

Зараз керівництво Запорізької «Свободи» намагається встановити, як кого і з яких причин затримано Ю.ГУДИМЕНКА і готує звернення в прокуратуру "про незаконне затримання та протиправні дії співробітників міліції».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Запоріжжі представники ВО "Свобода" провели черговий пікет будівлі Запорізької облдержадміністрації, вимагаючи скасувати статус російської мови як регіональної. (Після прийняття 8 вересня 2010 року Запорізькою облрадою рішення про надання російській мові статусу регіональної, запорізькі "свободівці" заявили, що будуть щомісяця 8 числа пікетувати Запорізьку ОДА, поки це рішення не буде скасовано).

Як розповів УНІАН В.ПОДЛОБНІКОВ, "в даному випадку дата проведення пікету була перенесена у зв`язку зі святами".