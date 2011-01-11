Тернопільська облрада: Почаївська лавра - осередок антиукраїнства

Голова Тернопільської обласної ради Олексій КАЙДА особисто вручив Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ звернення обласної ради про повернення Почаївської лаври до складу Кременецько-Почаївського заповідника.

Як повідомив під час прес-конференції О.КАЙДА, документи він передав Президенту під час приїзду глави держави на різдвяне Богослужіння у Почаївську лавру. «Окрім рішень Президент отримав і висновки тимчасової депутатської комісії, яка вивчала господарську діяльність у лаврі. Нагадаю, комісія виявила ряд недопустимих та грубих порушень – самовільне використання надр без будь-яких дозволів, продаж вина без акцизних марок тощо. Маючи мільйонні обороти, лавра практично копійки сплачувала до місцевого бюджету. Усі ці та інші факти викладені у висновках комісії, які отримав Президент», – розповів О.КАЙДА.

Він констатував, що наразі влада ігнорує звернення найвищого представницького органу області, в яких облрада вимагає відмінити рішення про передачу святині Московському патріархату та повернути лавру до складу заповідника.

«Ми двічі зверталися з цього приводу, однак ні за прем’єрства ТИМОШЕНКО, ні при повторному зверненні до нинішнього уряду та Президента жодної реакції не було. Центральні органи влади просто ігнорують наше рішення, а отже – позицію жителів Тернопілля», – зазначив голова облради.

Він також висловив переконання, що зараз Почаївська лавра є осередком антиукраїнства, міжконфесійної неприязні та протистояння на Тернопільщині.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого 2010 року Тернопільська обласна рада звернулася до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з вимогою скасувати рішення уряду від 17 липня 2003 року про виключення споруд Почаївської Свято-Успенської лаври зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. Саме цей документ згодом дав можливість передати лавру УПЦ МП.

18 лютого голова Тернопільської обласної ради О.КАЙДА у відкритому листі закликав прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО повернути у державну власність Почаївську Свято-Успенську лавру.

Довідка УНІАН. 29 травня 2001 року Кабмін оголосив комплекс пам’яток у містах Кременці та Почаєві Кременецько-Почаївським державним історико-архітектурним заповідником. Відтак на розпорядження Кабміну у 2002 році усі пам’ятки були передані із спільної власності громад Кременецького району у державну власність з внесенням до сфери управління Держбуду.

У липні ж 2003 року згідно з розпорядженням Кабміну споруди Почаївської лаври вилучаються зі складу заповідника, а у листопаді відбулася передача лаври у безкоштовне користування представникам УПЦ МП, про що укладено угоду між Держбудом та Свято-Успенською Почаївською лаврою. Договір діє до 1 січня 2052 року.

Комплекс споруд Почаївської Свято-Успенської лаври є пам’яткою архітектури XVIII-XIX ст. До його складу входять Успенський собор (1783 р.), Монастирські келії (1771-1780), архієрейський будинок (1825), дзвіниця (1861), Надбрамний корпус (1835).