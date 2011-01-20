Янукович сподівається, що Японія допоможе Україні зайняти ведучу позицію

Україна відкрита для діалогу з японським бізнесом на всіх рівнях – від малих і середніх підприємств до найбільших корпорацій.

Про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі з головою та членами Японсько-Української економічної ради, що відбулася у Кіото, повідомляє прес-служба глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що йому дуже приємно відвідати один з найрозвинутіших регіонів Японії – Кансай, в якому зосереджено передові високотехнологічні підприємства цієї країни.

«Сьогодні Україна переживає новий етап розвитку. Його основними рисами є реформування і модернізація економіки, закріплення політичної стабільності та формування привабливого інвестиційного клімату. Перші кроки вже здійснено. Уряд України зумів спинити економічний спад і забезпечити сталий розвиток», - зазначив він.

Глава держави відзначив, що з того часу, як в Україні змінилась влада, відбувається зростання міжнародних кредитних рейтингів.

«Ми активно впроваджуємо реформи з метою пожвавлення економіки і підвищення соціальних стандартів, поліпшення умов ведення бізнесу, модернізації інфраструктури і ключових галузей промисловості», - сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що український уряд докладає чималих зусиль для збільшення інвестиційної привабливості України, забезпечення прозорих і сприятливих умов для роботи іноземного бізнесу.

«Це стосується і Японії, з якою ми незабаром розпочинаємо переговорний процес щодо підписання Угоди про сприяння і взаємний захист інвестицій», - підкреслив глава держави.

Україна прагне послідовно розширяти взаємодію з Японією, передусім у сферах енергозбереження, сільського господарства та інфраструктури, сказав Президент.

Зі свого боку голова Японсько-Української економічної ради Хакуо ЯНАГІСАВА відзначив, що сьогодні японська сторона має інтерес до суттєвої активізації відносин між двома країнами. «Двосторонні відносини між Україною та Японією з часу здобуття Вашою державою незалежності успішно розвиваються по всіх напрямках. Вважаю, що в основі цього лежить почуття поваги нашого народу до Вашої країни та її жителів. Тому що всі японці знають: Україна – це держава з дуже древньою історією, яка також має дуже важливе геополітичне значення. Це країна із великим населенням, це - європейська держава», - сказав голова ради.

Він констатував, що сьогодні обсяг відносин, які склалися між Україною і Японією, не є задовільним, адже існує великий невикористаний потенціал для більш тісних взаємин та їхньої розбудови на більш високому рівні.

Голова Японсько-Української економічної ради окремо відзначив серйозну увагу до сільськогосподарського потенціалу України, особливо у контексті світової продовольчої кризи.

«Ми б хотіли більш активно розвивати у подальшому економічні відносини між нашими країнами», - сказав Х.ЯНАГІСАВА, додавши, зокрема, що йдеться про сферу прямих інвестицій, кредитів, надання Японією допомоги та підтримки, щоб «Україна якнайскоріше зайняла дійсно ведучу позицію серед розвинених держав».