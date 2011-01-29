Азаров: якщо люди не відчувають реформ - це не означає, що їх немає

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що якщо українці не відчувають на собі процесу проведення реформ, то це означає, що реформи проводяться безболісно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив в ефірі програми «Велика політика з Євгеном Кисельовим».

«Якщо люди не відчувають на собі реформ, то це означає, що реформи проводяться майже безболісно, якнайменше зачіпаючи інтереси людей», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він не підтримав версію, що це відбувається через те, що реформ немає.

«Можна що завгодно говорити», - заявив прем`єр, відзначивши, що його опоненти заявляють, що ситуація лише погіршується.

«Ця думка має право на життя, але давайте дивитися об`єктивно. У чому гірше, в чому краще? Порівняємо і зробимо висновки», - заявив М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що всі реформи проводяться майже за графіком.

«Всі терміни визначено, і їх зразково витримують. Звичайно, можуть бути відхилення», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що з деяким відставанням від графіка був прийнятий Податковий кодекс.

«Певний зсув термінів можливий, внаслідок того, що процес ухвалення законів непростий», - відзначив прем`єр.