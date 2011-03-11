Азарову поставили “тверду четвірку”

“Перший рік діяльності уряду Миколи АЗАРОВА можна назвати роком рішучих дій і багато в чому сміливих економічних та адміністративних ініціатив, зокрема, щодо скорочення свого апарату”, - заявив голова парламентської фракції «Реформи заради майбутнього» Ігор РИБАКОВ. Про це йдеться в повідомленні прес-служби фракції, переданому УНІАН.

«Урядові вдалося не тільки зупинити падіння в кризову безодню, а й почати процес витягування звідти нашої економіки та ставлення її на ноги, – цитує депутата прес-служба. - За попередніми оцінками, зміна реального ВВП станом на січень цього року становитиме вже п’ять відсотків зі знаком плюс. Це варто порівняти з провальною роботою попереднього уряду, коли у 2009 році ВВП упав майже на 20 відсотків».

«Ще рік тому Україна стояла практично на руїнах, - вважає І.РИБАКОВ. - У спадок новому урядові дісталися не тільки порожня державна казна, а й стомільярдний борг, не тільки дефолтний рейтинг, а й ганьба за непрофільне використання коштів, отриманих згідно з Кіотським протоколом. До цього слід додати фінансові зловживання, скоєні попередньою владою, та руйнування вертикалі виконавчої влади, що призвело до безконтрольності й корупції на всіх рівнях та до зневіри громадян у спроможність влади захищати їхні права та інтереси».

Натомість уряд М.АЗАРОВА, гадає І.РИБАКОВ, “не шукав порятунку у старих методах, які називаються реанімацією планової економіки, і рішуче відкинув практику ручного управління економікою, до якого вдався попередній уряд під керівництвом Юлії ТИМОШЕНКО”.

Водночас депутат вважає, що “за останній рік далеко не все вдалося зробити найкращим чином”. «Але головне, що уряд оперативно реагує на посткризові виклики, - сказав він. - Світ поставився до економічних і соціальних реформ і трансформацій у нашій країні з розумінням і підвищив економічні рейтинги України».

«Казати про те, що протягом першого року нашим урядом зроблено все на п’ятірку, звичайно, не варто, тому що існує багато проблем, - додав І.РИБАКОВ. - Політика уряду щодо Податкового кодексу могла бути м’якішою й більш зрозумілою для малого й середнього бізнесу. Те саме стосується й пенсійної реформи, яку ініціює уряд, але яка поки що пробуксовує через кволість роз’яснювальної роботи. Але загалом на тверду «четвірку» уряд М.АЗАРОВА заслуговує. І насамперед завдяки тому, що вперше за багато останніх років удалося стабілізувати гривню й задати темп виробництву національного продукту».

Позитивом він також вважає те, що “чи не вперше у нашій історії уряд синхронно й плідно співпрацює з президентом України та парламентською більшістю на законодавчому полі”.