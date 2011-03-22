Герман: аккаунт від імені Януковича у Twitter - провокація

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН заявляє, що глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ не має свого аккаунту у Twitter та інших соціальних мережах.

Про це вона заявила кореспонденту УНІАН, коментуючи факт існування аккаунта @Prezident_UA на сайті Twitter, який ведеться ніби-то від імені Президента України. (Аккаунт - обліковий запис, реєстрація, що містить відомості, які користувач повідомляє про себе у комп’ютерній системі, соціальній веб-мережі – УНІАН).

“Це є провокацією”, - наголосила заступник глави АП.

За словами Г.ГЕРМАН, Президент України В.ЯНУКОВИЧ ніколи не мав свого аккаунту у Twitter та інших соціальних мережах в інтернеті, про що неодноразово повідомлялося.

“Аккаунт на сайті Twitter, який існує під ім’ям @Prezident_UA не має жодного відношення до Президента України В.ЯНУКОВИЧА й Адміністрації Президента України.

Усі розміщені на цьому аккаунті повідомлення не є офіційними і потребують перевірки та підтвердження. Офіційні повідомлення про діяльність Президента України В.ЯНУКОВИЧА розміщені на Офіційному інтернет-представництві – www.president.gov.ua”, - заявила Г.ГЕРМАН.